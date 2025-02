Quanto spazio occuperà l'installazione di Avowed? Ora abbiamo la risposta

Manco poco per giocare al gioco di ruolo d'azione Avowed , che sarà disponibile su Xbox Game Pass Ultimate e in accesso anticipato su PC e Console per gli acquirenti dell'edizione Premium a partire dal 13 febbraio 2025 (tutti gli altri potranno giocarci dal 18 febbraio). Ma quanto spazio occuperà l'installazione sui nostri SSD?

In linea con altri giochi

Come indicato su Xbox.com e sull'Xbox Game Store, la dimensione completa del download dell'ultima fatica di Obsidian Entertainment, nello specifico la versione standard su Xbox Series X e S, è di 74,77 GB. La versione PC, invece, peserà circa 72 GB.

Si tratta di dimensioni in linea con quelle di molti giochi contemporanei, quindi non sono particolarmente stupefacenti, ma farà comunque piacere conoscerle a chi deve gestire lo spazio del suo SSD.

Avowed è ambientato nel mondo immaginario di Eora, lo stesso dei Pillars of Eternity. Come accennato, è un gioco di ruolo d'azione in prima persona in cui si esploreranno le Terre Viventi, "un luogo in cui l'aria risuona di una magia antica, la flora pare vivere di volontà propria e il terreno si agita nel tentativo di celare segreti che attendono solo di essere portati alla luce." Riusciremo a scoprire l'origine della misteriosa piaga che sta minacciando il mondo intero, diffondendo il caos e la paura?