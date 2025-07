Avowed aggiornato alla versione 1.5, con novità per ranger e guerrieri e la verifica su Steam Deck

Abbiamo scoperto che i giocatori non erano in grado di giocare a build specifiche che desideravano all'inizio del gioco. Quindi, abbiamo aggiunto più equipaggiamento unico in queste regioni per aiutarli.

Diversi nemici saranno ora in grado di usare abilità del giocatore come Returning Storm, Ring of Fire, Taunt, Clear Out, Blizzard e Tanglefoot. Inoltre, ci sono ora due diversi tipi di barriere che i nemici possono erigere: Fisica, che blocca gli attacchi in mischia, e Magica, che blocca gli attacchi magici.