La director di Avowed lascia Obsidian e Microsoft: vediamo a quale famoso team ha deciso di unirsi

L'industria dei videogiochi è un mondo piccolo e i grandi nomi "viaggiano" da un team all'altro molto spesso. Le grandi compagnie sono sempre in cerca di figure senior e ora Netflix pare essere stata in grado di "rubare" un membro di Microsoft.

I dettagli sull'addio di Patel

Le informazioni provengono direttamente da Patel, la quale ha condiviso il tutto tramite il proprio profilo LinkedIn con un breve messaggio.

La stessa Patel ha confermato la notizia affermando di essere entrata a far parte di Night School come game director. Patel lascia Obsidian dopo quasi 12 anni in cui, oltre a lavorare come game director, è stata co-leader narrativo e senior narrative designer.

Night School è lo studio noto per Oxenfree e Oxenfree II. Al momento non si sa a quale nuovo gioco lavorerà Patel, dato che lo studio non ha fatto alcun annuncio pubblico sui propri piani per gioco futuri.

Al momento Night School non ha condiviso alcuna dichiarazione riguardo all'aggiunta di Patel all'interno del team. Considerando l'esperienza di Patel, non è impossibile che la compagnia stia puntando a un GDR con una forte componente narrativa.

Non ci resta altro da fare se non attendere novità ufficiali. Rimanendo in tema videogiochi, Netflix ha lanciato Thronglets, un nuovo e bizzarro gioco legato a Black Mirror.