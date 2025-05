Il team di Clair Obscur: Expedition 33 si sfidava a chi infliggeva più danni, ma i giocatori hanno stravinto

Il fatto di riuscire a raggiungere quantità di danni impressionanti è una caratteristica particolarmente amata in Clair Obscur: Expedition 33, e sembra che la questione sia partita già dagli sviluppatori: all'interno di Sandfall, i membri del team si sfidavano già a chi faceva i maggiori danni in combattimento durante lo sviluppo, ma la gara è stata stravinta dai giocatori.

In un'intervista pubblicata da Pirate Software, il director Guillaume Broche ha ricordato quando la community di giocatori ha sorpreso gli sviluppatori stessi: è successo praticamente nel giro di una settimana dal lancio, con i giocatori che in un lasso di tempo così breve sono riusciti già a superare ampiamente i risultati ottenuti in vari mesi dagli autori del gioco.

C'è voluto dunque veramente poco, a dimostrazione di come la community si sia lanciata subito a scoprire i possibili confini di un sistema di progressione e combattimento in grado di esaltare l'endgame in maniera davvero particolare.