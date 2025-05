Perché in Clair Obscur: Expedition 33 non c'è la minimappa? Lo spiega Sandfall Interactive

Una delle domande più ricorrenti riguardo a Clair Obscur: Expedition 33 riguarda l'assenza della minimappa . Sì, il gioco non ne ha e molti si sono chiesti perché, sin dal momento del lancio, considerando quanto i JRPG ne facciano uso. A rispondere è stato il creative director Guillaume Broche in un'intervista concessa al canale YouTube Sodapoppin, cui ha spiegato il suo punto di vista sulla faccenda.

Niente Minimappa

Broche ha detto che giocando ad altri giochi di ruolo, si è trovata a guardare la minimappa per il 90% del tempo.

In questo modo non è riuscito ad apprezzare davvero il mondo creato dagli sviluppatori, che pure ci avevano lavorato duramente.

Quando è toccato a lui l'onere e l'onore di creare un mondo, non voleva che le persone si perdessero lo scenario su cui lui e il suo team aveva speso così tanta energia, per passare il tempo a osservare una minimappa. Da qui la decisione di non metterne in gioco.

Se ci fate caso, Clair Obscur: Expedition 33 ha un'interfaccia a schermo davvero minimale, a differenza di molti altri titoli dello stesso genere che, invece, ne hanno di davvero ingrombranti, dal punto di vista visivo e non solo.

Del resto la scuola francese è sempre stata molto attenta sul punto (pensate a Michel Ancel con il suo Peter Jackson's King Kong, ma anche ad Another World di Eric Chahi).

Per il resto vi ricordiamo che Clair Obscur: Expedition 33 è disponibile per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Se volete altri dettagli, leggete la nostra recensione.