Gli sviluppatori di Clair Obscur: Expedition 33 mettono in guardia contro i peluche falsi di Esquie

Tutti sappiamo che il vero protagonista di Clair Obscur: Expedition 33 è Esquie (insieme ai suoi sassi). Oltre che simpatico, senza di lui non si potrebbe andare (quasi) da nessuna parte. Qualche giorno fa, Sandfall Interactive ha annunciato di essere al lavoro su di un peluche ufficiale del personaggio, mettendo anche in guardia sui venditori di peluche falsi.

Spacciatori di peluche

"Abbiamo notato apparire diversi siti web sospetti che affermano di vendere peluche di Esquie," hanno scritto gli sviluppatori in un post su Reddit, spiegando pooi a chiare lettere che: "qualsiasi sito web di terze parti che vende peluche di Esquie non ha la licenza ufficiale."

Da cosa ce ne possiamo rendere conto? "Molti di loro stanno usando immagini generate con l'intelligenza artificiale per fare pubblicità e vi consigliamo caldamente di non comprare da queste fonti, perché potrebbero essere truffe."

Quindi è arrivato l'annuncio: "Stiamo cercando di realizzare dei peluche ufficiali di Esquie e vogliamo che possiate averli il prima possibile. Nel frattempo, siate pazienti e non fatevi truffare!"

Insomma, cercate di essere pazienti, perché prima o poi potrete abbracciare il vostro peluche di Esquie, con la certezza che sia vero. Chissà se lo faranno a dimensioni originali. Intanto andate a raccogliere qualche roccia per fargli compagnia. Per il resto vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Clair Obscur: Expedition 33 per avere altri dettagli sul gioco.