Toy Story 5 riunirà Buzz e Woody in un modo "molto intelligente"

Cos'altro si può raccontare in questa serie? Non abbiamo una risposta, ma Tim Allen - famoso attore americano e voce di Buzz - ha voluto rassicurare chi ha dei dubbi su Toy Story 5.

Toy Story tornerà nel 2026 con un quinto film principale. Non è chiaro in che direzione voglia andare la pellicola, visto che nel terzo capitolo si è conclusa la "saga" di Andy e con il quarto Buzz e Woody si sono separati.

Le parole del doppiatore di Buzz su Toy Story 5

Allen è apparso di fronte alla stampa durante la presentazione Disney's Upfront e ha spiegato cosa possiamo aspettarci, in linea di massima.

Prima di tutto ha riconfermato che Jessie sarà un personaggio chiave per questa pellicola e ha anche spiegato che Toy Story 5 ha trovato un modo "molto, molto intelligente" per non annullare il finale del quarto film, ma al tempo stesso fare in modo che Buzz e Woody tornino assieme.

"Ho appena terminato un'altra sessione di cinque ore prima di prendere l'aereo per questo evento. È una storia su Jessie. È molto, molto intelligente", ha detto Allen. "Ero reticente e alcuni scettici mi hanno chiesto se avessimo bisogno di questo film dopo quanto successo in Toy Story 4 con Buzz e Woody che si salutavano - cosa tra l'altro che mi ha straziato - ma ora siamo tornati per un buon motivo ed è molto, molto intelligente".

Jessie

Sappiamo veramente poco su Toy Story 5 e per ora tutto quello che abbiamo scoperto viene proprio da Allen, che di tanto in tanto si lascia scappare qualche frase. Ad esempio, sappiamo che Jessie è nei guai e ha bisogno di aiuto. Per quanto riguarda l'uscita, invece, è prevista per il giugno 2026, circa 7 anni dopo Toy Story 4 e tre decenni dopo il primo film. A guidare il progetto come sceneggiatore e regista è Andrew Stanton (Wall-E e Alla ricerca di Nemo).

