Toy Story 2: un fan ha ricreato con l'Unreal Engine 5 il classico del 1999

Lo sviluppatore James Bushall ha realizzato un remake grafico dell'amatissimo Toy Story 2: Woody e Buzz alla Riscossa! tramite l'ausilio dell'Unreal Engine 5, con risultati davvero impressionanti, come possiamo vedere nel filmato qui sotto.

Bushnall ha impiegato circa 200 ore per creare il prototipo del video, in cui ha ricreato alcuni dei livelli originali del gioco in maniera fedele e replicato alcune delle dinamiche base del gameplay. Ad esempio, Buzz può saltare, spingere oggetti e intargire elementi come funi.

Stando alle parole dello sviluppatore il progetto è ancora in corso d'opera e ci sono alcuni elementi grafici da rifinire, che verranno migliorati con le versioni future. Detto questo, supponiamo per motivi legali, Bushnall non ha condiviso un link per il download di questo remake amatoriale né al momento sembra intenzionato a rendere il suo lavoro disponibile pubblicamente.