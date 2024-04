Killing Floor 3: un trailer presenta gli orripilanti Cyst

Dal trailer, l'impressione è che i Cyst saranno i mutanti basilari e più comuni, dato che il loro corpo ha una stazza umana e non presentano mutazioni particolari, fatta eccezione per il colorito biancastro e la pelle del volto che si ritira all'indietro quando vanno a caccia delle loro prede.

Che cos'è Killing Floor 3?

Killing Floor 3 è attualmente in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam ed Epic Games Store. Al momento non è stata resa nota un periodo di uscita indicativo.

Si tratta del terzo capitolo della serie sparatutto cooperativa horror nata nel 2005 come mod di Unreal Tournament 2004, dove i giocatori devono unire le forze per affrontare orde di mutanti con un variegato arsenale di armi da fuoco in livelli con ambientazioni che mescolano fantascienza e horror.

Dai primi dettagli offerti dagli sviluppatori, la formula non varierà più di tanto rispetto ai precedenti capitoli. Nei panni di uno specialista Nightfall, il giocatore dovrà collaborare con altri 5 utenti per affrontare orde di zed, guadagnando così monete e potenziamenti per il proprio arsenale nel corso delle stesse partite e sopravvivere a nuove ondate di mutanti ancora più forti e coriacei.