Killing Floor 3 è disponibile da oggi su Steam, ma ci sono già molte recensioni negative

Killing Floor 3 è stato appena lanciato su Steam (da meno di 24 ore), dove moltissimi si sono lanciati a comprarlo, spinti dall'amore per i due capitoli precedenti. Le vendite hanno fatto schizzare il gioco in testa alla classifica globale dei titoli premium, segno decisamente positivo. Peccato che il 45% delle recensioni degli utenti pubblicate finora, quasi 4.000, siano di segno negativo .

Perché le recensioni negative?

Al lancio, Killing Floor 3 ha avuto un picco di 30.112 giocatori contemporanei, ma evidentemente non tutti hanno trovato quello che speravano, viste certe reazioni. In effetti, molte recensioni negative sembrano arrivare più dalle aspettative deluse, che dal gioco in sé, come spesso accade.

Ad esempio, l'utente Figlarka, parla di "un guscio vuoto travestito da Killing Floor", che tenta di attecchire tra i fan di Apex Legends e Call of Duty: Warzone. Il nostro aggiunge anche una frase eloquente sui motivi della sua critica (arrivata dopo 1,2 ore di gioco): "detto questo, Killing Floor 3 potrebbe interessare a gente che non ha giocato ai titoli precedenti e vuole soltanto uno sparatutto semplice e veloce, con alcune caratteristiche online moderne."

Altri sottolineano come il gioco sia ancora incompleto, mentre altri ancora parlano di qualche problema di prestazioni. Va detto che a molti giocatori piace il nuovo stile e che, mediamente, le recensioni positive sembrano nate da un tempo di gioco maggiore rispetto a quelle negative, segno che Killing Floor 3 potrebbe sbocciare dopo averci giocato, superando magari lo shock di non aver trovato quello che si pensava dovesse essere.