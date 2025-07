Iniziato su Steam il festival dei giochi realizzati in Germania

Dal 24 al 31 luglio si svolgerà su Steam il festival dei Giochi realizzati in Germania, presentato da Games+Germany. Sostanzialmente ci sono sconti su decine di titoli realizzati nella patria di Goethe, una delle più attive del continente europeo in ambito videoludico, con decine di giochi lanciati ogni anno e studi storici sul mercato ormai da decenni.

Il festival è anche un modo per ricordare i prossimi titoli in arrivo dagli studi locali, come Super Meat Boy 3D, Cralon, Casual Loop e Anno 117: Pax Romana, tanto per citarne alcuni.