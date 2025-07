GPT-5 in arrivo ad agosto, OpenAI si prepara all'uscita del nuovo modello linguistico: ecco cosa aspettarci

Cosa aspettarci da Chat GPT-5

L'uscita di GPT-5 era inizialmente attesa per la fine di maggio, ma l'arrivo del modello è stato rimandato per consentire ulteriori test e ottimizzazioni. Microsoft, partner di OpenAI e responsabile dell'infrastruttura necessaria per l'esecuzione del modello, avrebbe iniziato i preparativi già nei primi mesi dell'anno, predisponendo la capacità server per accogliere la nuova versione.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Secondo quanto riportato su The Verge, GPT-5 dovrebbe includere anche le capacità di ragionamento precedentemente associate al modello "o3", che non verrà quindi distribuito separatamente. In questo modo, OpenAI punta a proporre una soluzione unificata, più efficiente e in grado di offrire prestazioni migliorate anche in ambiti complessi. Il primo modello "aperto", rinviato per ragioni di sicurezza, dovrebbe comunque arrivare prima di GPT-5.

Altman ha poi condiviso un episodio significativo durante un'intervista nel podcast This Past Weekend, in cui ha raccontato di aver sottoposto a GPT-5 una domanda che lui stesso non riusciva a comprendere appieno. Il modello, secondo le sue parole, avrebbe risposto correttamente e in modo immediato, al punto da farlo sentire "inutile" rispetto all'IA. Una sensazione che lo stesso Altman ha descritto come strana, ma indicativa del livello raggiunto dalla tecnologia; ed anche molto diversa da quanto dichiarato qualche giorno fa dal CEO di NVIDIA, Jensen Huang, secondo il quale l'IA lo ha reso più intelligente.

Nei giorni precedenti alla dichiarazione pubblica, alcuni utenti avevano già notato segnali della presenza del nuovo modello in ambienti di test online, alimentando le ipotesi su un'uscita ormai prossima. Sebbene OpenAI non abbia confermato ufficialmente la data, l'interesse intorno a GPT-5 è in crescita, anche grazie alla promessa di nuove funzionalità e versioni alternative. Tra le novità previste ci sono infatti le varianti "mini" e "nano", progettate per offrire prestazioni simili su scala ridotta. Queste versioni saranno accessibili tramite API e pensate per applicazioni dove è necessario un compromesso tra potenza e consumo di risorse, come nei dispositivi mobili o nei sistemi embedded. Una scelta che riflette l'intento di rendere la tecnologia più capillare e adattabile a scenari diversi.

Altman aveva già definito GPT-5 come "un sistema che integra molte delle nostre tecnologie", sottolineando l'ambizione di unificare sotto un unico modello le competenze sviluppate in anni di ricerca. L'integrazione dei moduli avanzati di ragionamento, unita a nuove ottimizzazioni, potrebbe rappresentare un'evoluzione sostanziale rispetto alla generazione precedente.

Voi che cosa vi aspettate dal nuovo modello? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.