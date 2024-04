Ubisoft Forward: annunciata l'edizione 2024, ecco quando si svolgerà

Segnatevi la data sul calendario: l'appuntamento con l'edizione 2024 dell'Ubisoft Forward è fissato al 10 giugno , con l'evento che verrà trasmesso da Los Angeles. Per il momento non sono stati condivisi ulteriori dettagli, come orario esatto della diretta e su quali piattaforme verrà condivisa. Ne sapremo sicuramente di più nelle prossime settimane.

Il palinsesto della settimana del Summer Game Fest si arricchisce

L'Ubisoft Forward si svolgerà dunque durante la "settimana del Summer Game Fest", con lo show condotto da Geoff Keighley in programma per il 7 giugno e a seguire gli SGF Play Days, un evento su invito per stampa e influencer.

Considerando la dipartita dell'E3 è probabile che anche altri appuntamenti si aggiungeranno al palinsesto, come ad esempio l'Xbox Games Showcase (già confermato da Microsoft per il mese di giugno), così come dei show realizzati da Square Enix, Capcom e via dicendo.

Sony dal canto suo potrebbe decidere di presentare le novità in arrivo su PS5 già a maggio con uno State of Play o un PlayStation Showcase, almeno secondo le fonti del giornalista Jeff Grubb.