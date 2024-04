PlayStation Showcase o State of Play a maggio, secondo una voce di corridoio

Secondo il noto giornalista di VentureBeat, Jeff Grubb, c'è la possibilità concreta che Sony abbia in programma un evento di presentazione per il prossimo mese, forse uno State of Play o anche un PlayStation Showcase vero e proprio.

Ovviamente si tratta solo di una voce di corridoio al momento, ma la fonte in questione ha dimostrato, in passato, di essere piuttosto attendibile su queste faccende, dunque la prendiamo comunque in considerazione, in attesa di eventuali sviluppi.

Secondo Grubb, dunque, nel mese di maggio 2024 si terrà un evento di presentazione da parte di Sony, uno State of Play o un PlayStation Showcase, durante il quale verranno mostrate diverse novità per PS5.