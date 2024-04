Joker: Folie a Deux: data d'uscita del trailer annunciata, pubblicato il poster

Nel poster possiamo vedere Joker, interpretato da Joaquin Phoenix , che tiene tra le braccia Harley Quinn, interpretata da Lady Gaga , mentre ballano con tanto di faro puntato addosso. Joker tiene in mano una sigaretta, mentre Harley Quinn ha chiaramente sul volto tracce del trucco dell'uomo.

Un folle musical?

Il poster completo di Joker: Folie a Deux

In un recente articolo di Variety è stato riportato che Joker: Folie a Deux sarà una specie di musical, con ben quindici canzoni molto popolari reinterpretate sullo schermo, tra le quali "That's Entertainment" del musical The Band Wagon con Judy Garland del 1953. Comunque sia ci dovrebbero essere anche dei brani originali.

Rimane un mistero la storia raccontata dal film, di cui non è stato detto praticamente nulla, a parte che dovrebbero esserci delle scene all'esterno del manicomio di Arkham. Tra gli altri membri del cast ci sarà il ritorno di Zazie Beetz dal primo film, cui si aggiungeranno Brendan Gleeson (Cuori ribelli, Gangs of New York) e Catherine Keener (Truman Capote - A sangue freddo, Nel paese delle creature selvagge). Alla regia di nuovo Todd Phillips, confermato dopo il travolgente successo del primo capitolo (più di 1 miliardo di dollari di incassi), che ha firmato anche la sceneggiatura insieme a Scott Silver.