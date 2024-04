Final Fantasy 6 ha compiuto oggi trent'anni, facciamogli gli auguri

Oggi Final Fantasy 6 per Super Nintendo compie ben trent'anni . Il gioco, acclamato da critica e pubblico, fu infatti lanciato in Giappone il 2 aprile 1994 e da allora viene considerato uno dei capitoli migliori della serie, se non il migliore in assoluto, grazie alla sua storia emozionante, la sua splendida grafica in pixel art, la magistrale colonna sonora di Nobuo Uematsu e quello scontro finale contro Kefka, uno dei cattivi più azzeccati della serie, che ancora esalta chi ha avuto la fortuna di viverlo.

Trent'anni e non sentirli

Artwork di Final Fantasy 6

Per festeggiare l'evento, Square Enix ha pubblicato un post su X con una clip con protagonisti i personaggi principali di Final Fantasy 6. Vediamola.

Final Fantasy 6 non fu disponibile da subito in tutto il mondo. All'epoca i JRPG non erano esportati come oggi. Arrivò in America del Nord nell'ottobre del 1994, con il titolo "Final Fantasy III", mentre in Europa non arrivò mai, se non molto più tardi. Più precisamente nel 1999 su PlayStation.

Attualmente è facilmente accessibile su tutte le maggiori piattaforme da gioco, comprese PC, PS5 e Xbox Series X/S.