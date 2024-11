Il producer di Dragon Quest III HD-2D Remake vorrebbe che Final Fantasy VI avesse lo stesso trattamento

Possibilità di vederlo in futuro?

"Premetto che non abbiamo dei progetti concreti in corso, ma personalmente direi Final Fantasy VI," ha spiegato lo sviluppatore, che ha poi aggiunto: "Octopath Traveler, il primo gioco HD-2D, fu sviluppato tenendo Final Fantasy VI come riferimento, vista la sua pixel art di altissima qualità. Mi piacerebbe vedere come sarebbe il nostro punto di riferimento in uno stile HD-2D."

Secondo Hayasaka, produrre un gioco con lo stile HD-2D non è semplicissimo e richiede una grande sensibilità artistica. Il rischio, altrimenti, è che venga fuori qualcosa di sgradevole, soprattutto per quei titoli che hanno già un loro stile ben definito.

A voi piacerebbe che Final Fantasy VI ricevesse il trattamento HD-2D? Stiamo parlando di uno dei più celebri giochi di ruolo giapponesi di sempre, nonché di uno dei Final Fantasy più amati. Nel frattempo potete andare a leggere la nostra recensione di Dragon Quest 3 HD-2D Remake, in cui vi raccontiamo diffusamente del gioco e dei risultati dell'intera operazone.