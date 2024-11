Kingdom Hearts: Missing Link è stato rinviato a tempo indeterminato e non uscirà nel 2024

Square Enix ha annunciato il rinvio a tempo indeterminato di Kingdom Hearts: Missing Link , un gioco di ruolo d'azione basato sulla geolocalizzazione, ambientato nell'universo narrativo di Kingdom Hearts. In precedenza era previsto per il 2024 , ma non ce la farà a uscire entro l'anno corrente, evidentemente. Come detto, non è stata annunciata nessuna nuova finestra di lancio.

L'annuncio

L'annuncio del rinvio di suo, dato tramite X, è invero molto stringato e non offre granché in termini di informazioni.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Square Enix ha infatti scritto: "Mentre stavamo preparando il lancio di Kingdom Hearts: Missing Link, abbiamo preso la difficile decisione di rinviarlo. Ci scusiamo sinceramente con tutti i giocatori che attendevano con impazienza il lancio. Apprezziamo la vostra pazienza. Non vediamo l'ora di darvi ulteriori informazioni."

Purtroppo non sono state fornite motivazioni per il rinvio, quindi è possibile fare solo delle ipotesi. Probabilmente il gioco non è ancora pronto e presenta dei problemi che vanno risolti, quindi l'editore giapponese, già in crisi di risultati, ha deciso di dargli più tempo per non rischiare di mancare il colpo.

Comunque sia, Kingdom Hearts: Missing Link sarà lanciato su sistemi iOS e Android quando pronto. Supponiamo che uscirà nel 2025, ma non possiamo esserne certi, a questo punto. I fan sono intanto in attesa di avere qualche informazione su Kingdom Hearts 4, sparito quasi completamente dai radar dopo l'annuncio.