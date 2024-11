Tonfo di Square Enix nell'ultimo semestre, regge solo il settore MMO

L'utile d'esercizio è stato di 21,17 miliardi di yen (circa 138 milioni di euro), in aumento del 22% su base annua. Purtroppo l'utile netto è sceso del 30,6% , toccando i 18,14 miliardi di yen (circa 120 milioni di euro). Le vendite nette del settore Digital Entertainment hanno rappresentato il 63% del totale, ossia 98,1 miliardi di yen (circa 640 milioni di euro), in calo del 19,6% rispetto all'anno precedente. Il reddito operativo è cresciuto dell'8,5%, raggiungendo i 16,8 miliardi di yen (circa 110 milioni di euro).

Gli ultimi dati finanziari di Square Enix , relativi al primo semestre dell'anno fiscale 2024 / 2025 , terminato il 30 settembre 2024, sono stati molto negativi per la compagnia. Si parla infatti di un fatturato di 157,6 miliardi di yen (circa 1 miliardo di euro) in calo dell'8,4% su base annua, retto soprattutto dal settore MMO.

Dati negativi

Scesi in modo drastico i ricavi dei giochi mobile e per browser, che hanno fatto registrare un -29,7% su base annua, toccando i 38,2 miliardi di yen (circa 250 milioni di euro), con l'utile d'esercizio diminuito del 50,5%, toccando i 4,8 miliardi di yen (circa 32 milioni di euro). Il calo è dovuto alla debolezza dei titoli sul mercato e dalla mancanza di ricavi da royalty, come quelli avuti lo scorso anno.

Un grafico dal resoconto finanziario di Square Enix

Molto male i ricavi del settore di giochi HD, quelli PC e console, letteralmente crollati del 37%. Hanno fruttato soltanto 27,5 miliardi di yen (poco meno di 180 milioni di euro). Le perdite d'esercizio sono state nel caso di 1,2 miliardi di yen (7,8 milion di euro circa), che comunque migliorano il dato dello scorso anno, quando si registrarono perdite per 16 milioni di euro circa.

Square Enix ha parlato di un calo di ricavi prodotto dalle nuove uscite, come la serie Kingdom Hearts su Steam, andate peggio rispetto ai titoli dell'anno scorso, in particolare Final Fantasy 16 e Final Fantasy Pixel Remaster. Le perdite sarebbero state in realtà più ingenti, ma sono state ridotte "principalmente a causa di una minore ammortizzazione dei costi di sviluppo e delle spese pubblicitarie".

L'unico settore positivo della compagnia è stato quello degli MMO, con i ricavi cresciuti del 35,5%, che hanno raggiunto i 32,4 miliardi di yen (circa 210 milioni di euro). L'utile di esercizio è cresciuto del 40,8%, raggiungendo i 13,1 miliardi di yen (circa 85 milioni di euro). L'espansione The Dawntrail per Final Fantasy XIV è stata il principale traino della crescita. Complessivamente, Square Enix ha venduto 10,69 milioni di giochi durante il primo semestre dell'anno fiscale 25, in calo del 12% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.