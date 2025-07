Square Enix ha lanciato i saldi di Final Fantasy su Steam

Square Enix ha lanciato su Steam i saldi dedicati alla serie Final Fantasy, con offerte che includono sia i capitoli classici che i titoli più recenti. Si tratta di una fantastica opportunità per tutti gli appassionati della stessa e per chiunque voglia avvicinarsi per la prima volta a questo universo.

I "Final Fantasy Franchise Sale" dureranno circa una settimana: dal 10 al 17 luglio 2025.