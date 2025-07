Magic: The Gathering x Final Fantasy ha totalizzato incassi incredibili in un solo giorno

L'espansione Final Fantasy: Universes Beyond per Magic: The Gathering ha totalizzato incassi incredibili: stando alle parole del CEO di Hasbro, Christian Cocks, parliamo di 200 milioni di dollari in un solo giorno.

"Il set del Signore degli Anelli ha impiegato sei mesi per generare 200 milioni di dollari di ricavi, mentre Final Fantasy è stato capace di realizzare la stessa cifra in un solo giorno (...) e non siamo neanche riusciti a produrne abbastanza", ha detto Cocks.

"Abbiamo quadruplicato la tiratura prima del lancio, ma era comunque largamente insufficiente rispetto alla domanda. È stato il nostro più grande ciclo di produzione di sempre, con percentuali a doppia cifra molto alte rispetto al solito, e il mercato ne voleva ancora di più."

Insomma è questo il motivo per cui i pacchetti risultavano introvabili: le scorte si sono esaurite già durante le prenotazioni e molti rivenditori hanno aumentato i prezzi al pubblico al momento dell'uscita, ma pare che l'azienda voglia continuare a distribuire il set per molto tempo ancora.