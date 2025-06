La carta Golden Chocobo di Magic: The Gathering e Final Fantasy è stata venduta a un prezzo folle

Qualcuno ha venduto la carta Golden Traveling Chocobo appartenente all'espansione Final Fantasy di Magic: The Gathering per un prezzo folle, puntando a totalizzare 200.000 dollari grazie alla grande rarità di una card prodotta solo in settantasette esemplari.

Il collezionista in questione ha poi ridotto la cifra a "soli" 50.000 dollari, concludendo la vendita nell'ambito di una trattativa privata di cui però non conosciamo l'esito. Stando ad alcuni strumenti di monitoraggio dei prezzi, tuttavia, pare che l'acquirente alla fine abbia accettato di pagare circa 40.000 dollari.

Considerando questa valutazione e applicandola all'intera serie dei settantasette Golden Traveling Chocobo sarebbe possibile raggiungere una stima teorica di oltre tre milioni di dollari: una somma superiore perfino a quanto pagato da Post Malone per la leggendaria One Ring.

Ad ogni modo, i Chocobo dorati non sono gli unici protagonisti di questo nuovo universo cartaceo: l'espansione include anche varianti di colore del Traveling Chocobo (giallo, rosso, blu, verde e nero) ispirate a Final Fantasy VII, tutte di rarità mitica e valutate oltre 1.500 dollari l'una.