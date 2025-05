Magic: The Gathering presenta la collaborazione con Final Fantasy

Il prossimo 13 giugno farà il proprio debutto il crossover fra Magic: The Gathering e Final Fantasy: probabilmente il progetto di collaborazione più ambizioso di sempre per il gioco di carte di Wizards of the Coast, che andrà a introdurre diverse novità sorprendenti e sostanziali.

Com'è nata questa idea? "Ci sono stati un paio di fattori determinanti", ha dichiarato Zakeel Gordon, Magic Tabletop Product Architect di Wizards of the Coast, durante la presentazione del set. "In primis abbiamo sviluppato questo set simultaneamente in inglese e giapponese per i nostri partner di Square Enix."

"Ciò ha comportato numerosi viaggi in Giappone per sessioni di playtest, workshop di worldbuilding e veri e propri corsi intensivi su Final Fantasy per capire cosa fosse importante per loro. Noi elaboravamo delle iterazioni di design, volavamo lì e ci dicevano: 'Ci piacciono queste cose, ma preferiremmo che questa parte venisse modificata così'."

"Tuttavia questo è anche il secondo lancio di punta di Mondi Altrove dopo Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo. Volevamo assicurarci di fare tutto per bene, volevamo essere certi che il prodotto finale rispettasse le nostre aspettative e fosse realizzato in un modo che pensiamo davvero possa entusiasmare i giocatori... e per fare tutto questo nel modo giusto, ci è voluto del tempo."