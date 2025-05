No Rest for the Wicked è a rischio fallimento a causa delle recensioni negative su Steam

A quanto pare Moon Studios naviga in pessime acque , tanto che potrebbe chiudere nel giro di due mesi. A dirlo è stato il fondatore, Thomas Mahler, che ha puntato il dito contro le recensioni negative di No Rest for the Wicked su Steam .

Una situazione precaria

"Le persone pensano che scherzi quando chiedo recensioni positive, perché nella testa della gente c'è sempre un grosso publisher sullo sfondo che copre i costi." Ha scritto Mahler.

Il messaggio di Mahler

"Gente, se scrivete qui e vi state divertendo con Wicked e siete ansiosi degli aggiornamenti futuri, ma non avete lasciato una recensione positiva, c'è la possibilità che noi non ci saremo più nel giro di un paio di mesi e non potremo fare niente, semplicemente perché siamo stati bombardati di recensioni negative che portano le persone a non acquistare il gioco.

Il che significa che non stiamo facendo altri soldi e dovremo chiudere. Non ve lo chiederei se i nostri affari non dipendessero da questo.

Inoltre, anche io non scrivo mai recensioni di nulla, ma se volete che finiamo Wicked, è fondamentale riportare in positivo il punteggio delle recensioni."

Va detto che il cosidetto bombardamento di recensioni negative è nato dall'ultima patch, che ha reso No Rest for the Wicked fin troppo difficile e squilibrato, anche per i giocatori più navigati, a meno di non fare grinding selvaggio. Considerate che stiamo parlando di un gioco di ruolo d'azione fantasy con elementi da soulslike che già di base era molto duro.

Comunque sia, tempi duri per lo studio degli Ori, che rischia di fallire nonostante le vendite del gioco non siano state negative, considerando che ha più di 32.000 recensioni su Steam.