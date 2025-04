No Rest for the Wicked presenta l'aggiornamento The Breach con un nuovo trailer

Il nuovo trailer di No Rest for the Wicked presenta l'aggiornamento The Breach, che come sappiamo sarà disponibile a partire dal 30 aprile per tutti i possessori del gioco in accesso anticipato su Steam.

Si tratta di un pacchetto particolarmente corposo, che include oltre 11.000 modifiche e si pone dunque come una vera e propria rivisitazione dell'esperienza action RPG sviluppata da Moon Studios, che aveva attirato parecchie critiche proprio per via della mancanza di novità.

The Breach, in particolare, introdurrà alcune ambientazioni inedite, nuove armi, boss e modalità, un arricchimento generale dell'impianto e tutta una serie di miglioramenti tecnici e ottimizzazioni rispetto a quanto visto finora.

Le sequenze del trailer forniscono un assaggio degli scenari di The Breach e dei personaggi con cui avremo a che fare con il debutto dell'importante aggiornamento, che speriamo coincida con un'accelerazione per l'intero progetto.