No Rest for the Wicked: il trailer di lancio in accesso anticipato per l'action GDR dal team di Ori

Mancano pochi giorni al debutto di No Rest for the Wicked in accesso anticipato e in vista della pubblicazione gli sviluppatori di Moon Studios e il publisher Private Division hanno condiviso oggi il trailer di lancio , che potrete visualizzare qui sotto.

Il lancio è alle porte

Vi ricordiamo che No Rest of the Wicked sarà disponibile in accesso anticipato su Steam a partire dal 18 aprile 2024 e sarà compatibile con il servizio di cloud gaming NVIDIA GeForce Now. Al lancio e nelle due settimane successive, il gioco sarà venduto al prezzo promozionale di 35,99 euro. Coloro che acquistaranno il gioco in accesso anticipato riceveranno come bonus il set armatura esclusivo Cerim. Successivamente il titolo approderà anche su PS5 e Xbox Series X|S.

Si tratta di un action RPG con visuale isometrica ambientato in un mondo dark fantasy, dove i giocatori saranno chiamati a combattere contro la Pestilenza, una piaga che corrompe ogni cosa. Il gioco sarà caratterizzato da una storia cupa e matura, uno stile grafico ricercato e uno stile di combattimento che fa perno sia sui riflessi che la mente strategica del giocatore. Se volete saperne di più, ecco il nostro speciale dedicato a No Rest of the Wicked.