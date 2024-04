Nintendo non sarà presente alla Gamescom 2024

"La Gamescom è un evento centrale nel calendario degli eventi di Nintendo", ha dichiarato un portavoce di Nintendo. "Quest'anno, tuttavia, dopo un'attenta valutazione, abbiamo deciso di non partecipare a Colonia. I giocatori potranno invece provare i giochi per Nintendo Switch nell'ambito di altri eventi in Germania".

Nintendo ha confermato che non prenderà parte all'edizione 2024 della Gamescom che si svolgerà tra il 21 e il 25 agosto a Colonia, ma ha comunque intenzione di organizzare degli eventi per il pubblico su suolo tedesco nel corso dell'estate per permettere ai giocatori di provare le ultime novità per Switch.

Nulla da presentare in vista di Nintendo Switch 2?

Non è la prima defezione di Nintendo dalla programmazione della kermesse di Colonia. La compagnia infatti aveva deciso di non prendere parte alla Gamescom anche nel 2022, per poi tornare l'anno scorso, dove per l'occasione pare che sia stato mostrato un prototipo di Nintendo Switch 2 per una ristretta cerchia di addetti ai lavori.

Con le voci di corridoio che vogliono la nuova console della grande N slittata ai primi mesi del 2025, se non addirittura oltre, non è escluso che Nintendo abbia deciso di non prendere parte alla GamesCom per concentrare le forze su un possibile evento di presentazione in pompa magna del successore di Switch entro la fine dell'anno.