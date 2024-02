Nintendo Switch 2 rimandato al 2025? Bloomberg conferma: alcuni publisher già avvertiti

Si tratterebbe di una conferma della voce di corridoio che abbiamo riportato ieri , partendo dal podcast di OX do Controle e da VGC, ma in questo caso la fonte è più illustre e affidabile, trattandosi di Bloomberg, testata che sembra piuttosto sicura della questione.

Nintendo Switch 2, o come si chiamerà la nuova console della casa di Kyoto, sarebbe stata prevista inizialmente entro la fine del 2024, ma di recente la compagnia avrebbe dunque deciso di spostare il lancio al prossimo anno, probabilmente all'interno del primo trimestre del 2025.

Anche Bloomberg rilancia l'indiscrezione sul posticipo di Nintendo Switch 2 al 2025 , aggiungendo che la compagnia avrebbe già comunicato la questione ad alcuni publisher, parlando dell'inizio del prossimo anno come periodo d'uscita previsto attualmente.

I publisher sarebbero già stati avvertiti

Non sappiamo ancora se la nuova console sarà un successore diretto di Switch

La nuova console era effettivamente prevista arrivare verso la fine del 2024, secondo il report in questione, tuttavia diversi editori hanno ora ricevuto l'informazione che il successore di Nintendo Switch è stato spostato all'anno prossimo, secondo varie fonti che hanno chiesto di rimanere anonime.

Nintendo avrebbe dunque comunicato ad alcuni executive di publisher di grosso calibro di non aspettarsi la nuova console prima del primo trimestre del 2025: Nintendo Switch 2, insomma, dovrebbe arrivare nei primi mesi dell'anno prossimo, probabilmente entro marzo 2025.

Questo la sposterebbe al di fuori del ricco periodo dell'holiday season, mancando dunque la stagione dello shopping natalizio e pre-natalizio, ponendosi tuttavia in linea con quanto fatto anche in precedenza proprio con Nintendo Switch, uscito il 3 marzo 2017.

Ovviamente non c'è alcuna conferma sulla questione, ma la voce sull'arrivo della nuova console Nintendo all'inizio del 2025 a questo punto sta prendendo una notevole consistenza. Secondo l'analista di mercato Mat Piscatella, questo spostamento sarebbe devastante per il mercato di quest'anno, che già non si preannuncia positivo.