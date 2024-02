Helldivers 2 cresce oltre i 270.000 utenti su Steam, nuovo record e server in crisi

Helldivers 2 continua la sua corsa: con l'arrivo del fine settimana, logicamente un momento più propenso alle grandi giocate, lo sparatutto di Arrowhead ha raggiunto un nuovo record con 276.364 giocatori contemporanei su Steam, mettendo nuovamente sotto pressione i server del gioco, nonostante questi fossero stati rafforzati di recente, in termini di capacità massima.

La quantità di giocatori ha peraltro superato il picco raggiunto da Halo Infinite, che si era fermato a 272.586 giocatori, sebbene in quel caso l'utenza fosse ulteriormente frazionata fra Steam, Game Pass, Xbox Series X|S e Xbox One, dunque gli utenti sulla piattaforma Valve non rappresentavano probabilmente il grosso dei giocatori attivi.

Nelle ore scorse, questo flusso di giocatori ha comportato nuovamente il raggiungimento della capacità massima dei server, cosa che ha comportato problemi tecnici e impossibilità di partecipare alle sessioni online per alcuni giocatori arrivati proprio nel momento di massima affluenza.