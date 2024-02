Helldivers 2: i voti della stampa internazionale sono ottimi per lo sparatutto co-op su PS5 e PC

Prima di passare in rassegna i voti dati da alcune delle testate più rilevanti del settore, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Helldivers 2 se già non lo avete fatto.

È passata circa una settimana dal lancio di Helldivers 2 e dunque la stampa internazionale ha avuto modo di testare lo sparatutto cooperativo di Arrowhead Games Studios in maniera approfondita ed elaborare un verdetto, nella maggior parte positivo, come possiamo vedere dall'elenco dei voti qui sotto.

Un accoglienza positiva

Nel momento in cui scriviamo la media delle valutazioni è di 83 sia su Metacritic che su Opencritic con rispettivamente 28 e 38 recensioni conteggiate. In generale dunque il verdetto è ampiamente positivo, per quanto ci sono alcune perplessità su alcuni elementi non perfettamente bilanciati e una certa mancanza di varietà dei contenuti.

Nella nostra recensione di Helldivers 2 abbiamo elogiato l'ultima fatica di Arrowhead Game Studios per via del suo sistema di combattimento impeccabile e l'alto tasso di personalizzazione del giocatore in termini di strategia e loadout. Ottimo a nostro avviso anche il sistema di progressione e il bilanciamento tra la profondità delle dinamiche del gameplay e l'atmosfera ironica e irriverente che caratterizza il gioco.