Helldivers 2 'probabilmente' avrà la cross-progression tra PC e PS5

Helldivers 2 è un successo su PC e PlayStation e ha sorpreso un po' tutti, persino gli sviluppatori di Arrowhead Game Studio. Il team non aveva previsto il livello di apprezzamento e non è pronto per pubblicare i nuovi contenuti tanto rapidamente quanto vorrebbe. Inoltre, ci sono funzioni non presenti che il team non aveva inizialmente previsto ma che ora sono diventate rilevanti in base alle richieste dei giocatori. Una di queste è la cross-progression, ovvero la possibilità di condividere i progressi della propria partita passando dalla versione PC alla versione PlayStation.

L'amministratore delegato di Arrowhead Game Studios, Johan Pilestedt, ha dichiarato che sebbene in origine non fosse questo il piano dato il massiccio e inaspettato afflusso di giocatori, una parte "significativa" dei quali desidera la cross-progression, è probabile che la funzione finisca per essere aggiunta al gioco.

"Probabilmente ci sarà una cross-progression in futuro", ha scritto. "Non pensavamo che un numero sufficiente di persone sarebbe stato interessato, quindi abbiamo deciso di tagliarla - ma ora sembra che ci sia una parte significativa del pubblico che gioca su entrambe le piattaforme".

Detto questo, Pilestedt ha anche precisato che non si tratta assolutamente di una promessa o di una garanzia.