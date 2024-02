Star Wars: Respawn lavora a un nuovo gioco single player molto atteso, per Tom Henderson

Il riferimento al fatto che sia un titolo atteso da molti fa pensare che possa essere un seguito di una serie già stabilita , oppure semplicemente un'idea diffusa nella community di fan che non è ancora stata realizzata in videogioco, in ogni caso la questione è molto interessante.

Non è Battlefront, ma forse qualcosa di vicino

Il nuovo gioco potrebbe avere a che fare con The Mandalorian?

In base ad altri indizi diffusi da Henderson, sembra che questo misterioso gioco non sia Star Wars: Battlefront 3, che poteva essere in effetti un candidato ideale come gioco di Star Wars molto atteso, ma ci sono altre teorie.

In particolare, si pensa a un possibile sparatutto in prima persona diretto da Peter Hirschmann, il quale ha svolto il ruolo di executive producer nella serie originale di Battlefront, ora passato a Remedy e che potrebbe essere il personaggio ideale per un'operazione del genere.

EA e LucasFilm Games hanno un accordo per almeno altri due titoli su Star Wars, dopo l'uscita di Star Wars Jedi: Survivor, e uno di questi potrebbe essere un nuovo "sparatutto in prima persona nella galassia di Star Wars", come era stato riferito in precedenza. Alcuni pensano anche a un possibile collegamento con The Mandalorian, ma non c'è nulla di certo.

In ogni caso, ulteriori informazioni verranno diffuse da Henderson non appena sarà riuscito a raccogliere ulteriori prove, probabilmente attraverso un articolo più completo. Nel frattempo, ricordiamo che c'è un altro gioco in arrivo, ma da parte di Ubisoft, con Star Wars Outlaws, mentre Star Wars Jedi: Survivor dovrebbe arrivare su PS4 e Xbox One.