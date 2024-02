The Day Before: una versione falsa del gioco falso è apparsa su Steam, una chiara truffa

Non siamo del tutto sicuri dei motivi, ma qualcuno ha cercato di truffare i giocatori di Steam mettendo in vendita un gioco chiamato The Day Before, fingendo si trattasse del vero The Day Before. Sapete, il gioco che è stato abbandonato in pochi giorni dopo essere stato pubblicato in condizioni pietose e senza includere contenuti precedentemente promessi (addirittura il genere era diverso da quello promesso).

L'editore di The Day Before, Mytonna, ha già confermato che si tratta di un falso, che non vi è alcun legame con il gioco originale e la pagina Steam è già stata rimossa.

Questo falso The Day Before ha una storia complessa, tra l'altro. Pare che originariamente la pagina Steam si chiamasse Carrot the Cat ed era presentato come un platform cartoon. Poi, il gioco è diventato un falso GTA, chiamato GTA Brasil e presentato come "il prossimo passo della saga di Grand Theft auto... dove le spiagge bagnate dal sole incontrano il pulsante ritmo della samba".

Alla fine, il gioco è diventato The Day Before. Ovviamente si è trattato di un tentativo di truffa di qualche tipo, magari un modo per installare tramite Steam dei file che possano carpire dati dal computer dei giocatori. Speriamo che nessuno si sia fatto ingannare prima della rimozione della pagina Steam.