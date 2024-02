ChatGPT si prepara al prossimo aggiornamento: tra poco ricorderà che lavoro facciamo

Non è sbagliato dire che al momento ChatGPT non dispone di una "memoria a lungo termine".

Il chatbot non possiede la capacità di raccogliere informazioni nel corso di più conversazioni con l'utente, e mostra limiti anche nel memorizzazione i dettagli all'interno di una singola chat.

Recentemente però, OpenAI ha annunciato di essere impegnata nei test di una nuova funzione che fornirebbe ChatGPT di una memoria estesa proprio in questo senso.

Nonostante ciò possa suscitare qualche preoccupazione riguardo a privacy e sicurezza, la funzione promette di offrire un profondo livello di personalizzazione e di comodità nelle interazioni future.