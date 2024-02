Skull and Bones, il diario di bordo delle prime ore in attesa della recensione

Uso una pozzanghera per specchiarmi, talmente confuso da non ricordarmi neppure come sono fatto: biondo, bruno, moro? In effetti le possibilità non sono molte, ho un aspetto un po' datato e la mia barba è assolutamente orribile. Prima che sprofondi nello sconforto, tuttavia, qualcuno mi tende una mano: sono due dei miei sottoposti, hanno rimediato una piccola barca e, cosa più importante, non hanno perso la fiducia.

Mi sveglio di colpo, steso sulla sabbia di una minuscola isola. Com'è finita l'ultima battaglia? Maluccio, a giudicare dal fatto che ciò che resta della mia nave, la Exeter, sta bruciando in mezzo all'acqua. È sempre affascinante quando succede, ma in questo caso significa anche ogni speranza è stata risucchiata giù dal mare, insieme a tanti dei miei uomini e al prezioso carico che trasportavamo.

Ricominciamo

Tizi poco raccomandabili ci danno il benvenuto in Skull and Bones

La buona notizia è che possiamo riprendere il largo, la brutta è che per riuscirci dovremo lavorare e sorbirci i vivaci rimproveri del mio ormai ex ufficiale al comando, che non sembra aver apprezzato particolarmente il modo in cui abbiamo gestito lo scontro con gli inglesi. Però siamo ancora vivi per raccontarlo, ed è tutto ciò che conta: racimoliamo le risorse necessarie, ripariamo l'imbarcazione e via, verso nuove avventure.

La prima tappa è il covo di Saint-Anne, un insediamento pieno zeppo di tipi loschi (del resto sono pur sempre pirati) che funge un po' da centro commerciale, qualsiasi cosa queste parole significhino nel 1700 o giù di lì. Ci sono venditori, falegnami, fabbri, costruttori, ebanisti e persino atelier presso cui rifarsi il guardaroba: il mio attuale stile fa tanto straccione e non mi dispiacerebbe indossare qualcosa di decente, ma prima è il caso di parlare con chi manda avanti la baracca.

Si tratta in questo caso di John Scurlock, un pirata che ce l'ha parecchio coi francesi e che può darci quello che vogliamo: un lavoro. Completare incarichi per lui navigando l'oceano indiano ci permetterà di ottenere l'oro e i materiali necessari per acquistare una nave, armarla di tutto punto e poi completare altre commissioni, ottenere altro oro e materiali, acquistare altre navi e altre armi.

Del resto è così che funzionano i live service a base open world, qualsiasi cosa queste parole significhino nel 1700 o giù di lì: si sbloccano nuove missioni, le si porta a termine, si ottengono ricompense, si acquista nuovo equipaggiamento e nel frattempo ci si fa un nome grazie all'aumentare del livello di infamia, che detto così non suona benissimo ma fidatevi: vorrete vederlo salire, quell'indicatore.