Payday 3 riceverà 'presto' una modalità offline e tante modifiche per soddisfare i giocatori

La modalità offline sarà implementata in due fasi diverse. La prima fase è una modalità locale stand-alone in solitaria a cui i giocatori potranno accedere senza dover ricorrere al matchmaking. Per la progressione e l'ottenimento delle ricompense sarà comunque necessari essere connessioni a Internet.

Il problema della cooperativa

Payday 3

Per quanto riguarda il gioco in cooperativa, Starbreeze ammette che il matchmaking di Payday 3 non è sufficiente. Non solo ricostruirà il matchmaking "in un sistema molto più robusto", ma sono previste anche nuove funzionalità sociali e cooperative per il 2024. Nel frattempo, verrà aggiunta la funzionalità Parita rapida per supportare il sistema attuale.

L'attuale sistema di progressione basato sulle Sfide sarà rimosso e sostituito con una progressione legata al completamento delle rapine. Per questo motivo, tutti i valori di pagamento delle rapine saranno rivisti. Le Sfide, tuttavia, non scompariranno del tutto: daranno invece ricompense cosmetiche.

Questi sono i miglioramenti più immediati che il team di Payday 3 vuole completare entro l'estate: