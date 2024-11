Gli investimenti su Payday 3 saranno ridotti dal prossimo anno

Starbreeze Studios ha tirato le somme sul primo anno di Payday 3 , annunciando una riduzione degli investimenti per il prossimo . Nonostante un inizio molto difficile, dovuto a diversi problemi, dopo vari aggiornamenti la situazione si è evoluta in positivo e ora il gioco sembra essere apprezzato dalla comunità, con il 71% delle ultime recensioni che sono positive. La media di recensioni positive rimane comunque bassa, visto che è ferma al 41%.

Numeri ancora bassi

Del resto Starbreeze stessa ha parlato di un lancio disastroso, quindi non c'è da esserne troppo stupiti. Comunque sia, lo stato attuale del gioco appare stabile e lo sviluppatore ha deciso di allentare un po' la presa, investendoci meno sopra. Del resto, nonostante i miglioramenti il numero di giocatori di Payday 3 non è propriamente esploso, e oscilla giornalmente tra i 5-600 di picco minimo e i 1.300 circa di picco massimo, stando ai dati rilevati da SteamDB, lì dove Payday 2 conta ancora dei picchi giornalieri che a volte superano i 30.000 giocatori.

I dati di Payday 3 non sono comunque del tutto negativi. A giugno 2024 ha visto una forte crescita dei giocatori, mentre pare che l'inclusione nel Game Pass a settembre abbia aumentato gli accessi al gioco in modo sensibile. Insomma, una ripresa c'è stata, in qualche modo.

Dal lancio, avvenuto a settembre dello scorso anno, Payday 3 ha visto l'aggiunta di alcune rapine gratuite, di DLC a pagamento, di oggetti e abilità di gioco e di varie opzioni per migliorare la qualità della vita dei giocatori. La riduzione degli investimenti potrebbe significare che gli sforzi fatti finora hanno pagato solo parzialmente e che Starbreeze sia obbligata a guardare altrove se non vuole avere problemi.