Il lancio di Payday 3 è stato un disastro, conferma Starbreeze

Ricorderete sicuramente che Payday 3 fu lanciato con diversi problemi, primo fra tutti il matchmaking che non riusciva a trovare le partite . Per dire, solo un mese dopo il lancio, Payday 2 aveva 10 volte più giocatori su Steam. La gente gli preferiva ancora il predecessore, quindi.

Che il lancio di Payday 3 non fosse stato positivo lo sapevamo un po' tutti, ma in una recente intervista è arrivata la conferma di Starbreeze, che ha parlato di un vero e proprio disastro , dovuto al fatto che per molti era semplicemente un gioco incompleto .

Tanti problemi da affrontare

Intervistati da PCGamesN, l'head producer Andreas Penniger e il community manager Almir Listo hanno parlato di cosa è successo e delle speranze per il futuro. Stando a Listo, Payday 3 "ha sofferto di gravi problemi tecnici, quindi il gioco è stato più o meno ingiocabile per diverse settimane".

"Quando hai un lancio come quello che abbiamo avuto, un lancio disastroso, con nessuno che è in grado di giocare, non c'è posto dove nascondersi... Il gioco sembrava semplicemente incompleto. È stata una brutta esperienza per i nostri giocatori".

Altro problema era che Payday 2 aveva 10 anni di sviluppo alle spalle, fatto di cui Starbreeze era ben consapevole. "Trarre le giuste lezioni da una produzione di dieci anni è impegnativo, ma c'è anche da dire che ogni gioco è diverso dall'altro. Penso che si siano accumulati tanti piccoli problemi", ha spiegato Listo.

Penniger ha aggiunto di suo che: "Molti dei problemi erano dovuti alla nostra scarsa diligenza. Abbiamo sviluppato Payday 3 cercando di capire cosa volevamo... È finito per essere un prodotto che non è entrato in sintonia con le persone. Penso che fossimo un po' troppo fiduciosi del successo di Payday 2, tanto da aver affrettato certe decisioni".

Naturalmente il gioco ha ancora un futuro. Penniger ha spiegato che il team sta cercando di dare ascolto alla comunità per capire i motivi del successo di Payday 2, notando che il seguito ha sbagliato nel voler essere troppe cose e doveva concentrarsi su poche, ma fatte bene. Come convincere i giocatori a tornare? Secondo Listo bisogna ovviamente continuare a migliorare il gioco, quindi provare a riconquistare la fiducia e il rispetto della comunità. Ce la farà?