Payday 3 si aggiorna e cerca di risolvere i più grandi problemi presenti dal lancio

Le novità per Payday 3

Disponibile gratuitamente per tutti i giocatori, Payday 3 Anniversary Update Part Two introduce la funzione browser dei server che i fan attendevano sin dal lancio. È anche possibile gestire la propria lobby ora, cacciando i giocatori indesiderati, e comunicare con più persone grazie alla nuova chat vocale multipiattaforma che consente di parlare anche con si trova su una diversa piattaforma.

I contenuti della Payday 3 Year One Edition

L'interfaccia utente di Payday 3 è stata rinnovata per incorporare al meglio le nuove caratteristiche aggiunte allo sparatutto dal momento della pubblicazione e ora potrete guadagnare nuovi Drop di Twitch guardando gli streaming di Payday 3.

È in arrivo anche un'altra rapina legacy, che sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori nel corso dell'anno. È in arrivo un pacchetto personaggi a pagamento e, se non possedete ancora il gioco, la nuova Payday 3 Year One Edition include il gioco base e tutti i contenuti scaricabili pubblicati dal lancio.

In alternativa, se non avete ancora provato nessuna delle espansioni ma avete il gioco base, potete acquistare il nuovo Year One Pass, che comprende Syntax Error, Boys in Blue, Houston Breakout e Fear and Greed in un unico acquisto.

Speriamo che le novità aiutino a risollevare il gioco, il lancio di Payday 3 è stato un disastro secondo la stessa Starbreeze.