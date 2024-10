Instagram inaugura un nuovo modo per condividere il proprio account: le card profilo

Come funzionano le card profilo

Le nuove card sono personalizzabili: è possibile aggiungere link, selezionare addirittura una canzone preferita e modificare l'immagine di sfondo. Questa caratteristica rende le card simili a biglietti da visita digitali, perfetti per condividere in modo rapido e accattivante il proprio account Instagram. Oltre a rendere più semplice e veloce la condivisione delle proprie informazioni, queste card permettono di mostrare in modo immediato una panoramica delle proprie passioni, collaborazioni e persino offerte commerciali, grazie alla possibilità di includere link diretti e contenuti multimediali.

Ecco come appaiono le nuove Card Profilo

Per creare e condividere la tua card, basta accedere al profilo e selezionare "Condividi Profilo." Da qui, si può toccare l'icona a forma di matita nell'angolo in alto a destra dello schermo per personalizzare i dettagli. Dopo aver modificato la card, si possono scegliere le opzioni per condividerla con gli amici, scaricarla o persino pubblicarla nelle proprie Storie con un effetto rotante.