Meta vi fa usare l'IA per creare video pubblicitari su Instagram e Facebook

Le grandi aziende tecnologiche continuano a investire nell'intelligenza artificiale, e Meta non è da meno. Proprio in questi giorni, infatti, la compagnia statunitense sta introducendo nuovi strumenti per la creazione di contenuti pubblicitari su Facebook e Instagram. Nello specifico le nuove funzionalità di editing video, basate sull'IA, permetteranno agli inserzionisti di animare immagini statiche e di espandere i bordi dei video, creando annunci più dinamici e coinvolgenti.

Con lo strumento di animazione AI, si potrà per esempio caricare un'immagine statica e utilizzare l'intelligenza artificiale di Meta per generare un video. In questo modo è possibile animare gli elementi di sfondo di un'immagine, come far fluttuare le fragole intorno a un barattolo.

L'IA di Meta permette di espandere i bordi di un video

Un'altra funzionalità interessante permette di espandere i bordi di un video esistente. L'IA genera nuovi pixel in ogni fotogramma, aumentando le dimensioni del video in modo simile a come alcuni strumenti di editing di immagini AI consentono di espandere lo sfondo di una foto.