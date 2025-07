WhatsApp beta, la nuova opzione consente di importare l’immagine di profilo di Facebook o Instagram

L'ultima versione di WhatsApp beta, che permette di testare in anticipo le funzionalità in arrivo, offre la possibilità di importare l'immagine di profilo di Facebook o Instagram. Si tratta quindi di una piccola novità che sottolinea ulteriormente l'integrazione crescente tra WhatsApp e le altre piattaforme di Meta. Nelle ultime settimane abbiamo già scoperto la possibilità di impostare promemoria per messaggi specifici, oltre all'arrivo delle chat vocali con Meta AI. Scopriamo quindi tutti i dettagli legati a questa nuova funzione.

Come importare le immagini di profilo Alcuni beta tester hanno analizzato la versione 2.25.21.23 di WhatsApp Beta. Secondo quanto riportato, è possibile importare le immagini di profilo di Facebook e Instagram. Per farlo, basterà andare nelle impostazioni di WhatsApp, andando poi su "Modifica" sotto l'immagine del profilo. L'utente vedrà diverse opzioni, la già presente Fotocamera, Galleria, Avatar (altra novità di cui vi abbiamo già parlato precedentemente) e Instagram e Facebook. Le nuove opzioni per importare le immagini del profilo Ovviamente, scegliendo quest'ultima opzione, dovrete dapprima procedere con il collegamento. In questo modo sarà possibile poi importare direttamente l'immagine del profilo, quindi gli account diventeranno un tutt'uno. Ovviamente per ora si tratta di funzioni in fase di test e non ancora disponibili ufficialmente, quindi vi aggiorneremo in caso di informazioni concrete. Meta sta sviluppando un braccialetto che controlla il computer con i gesti della mano