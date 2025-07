WhatsApp, arrivano i promemoria per non dimenticare di rispondere ai messaggi importanti

La possibilità di impostare un alert per un singolo messaggio permette di riportare l'attenzione su contenuti rilevanti in un momento successivo, riducendo il rischio che informazioni utili o richieste importanti si perdano nel flusso della conversazione. Una funzione pensata per chi utilizza WhatsApp anche in ambito professionale o per la gestione quotidiana di attività e scadenze.

WhatsApp sta sperimentando una nuova funzione che consente di impostare promemoria per messaggi specifici all'interno delle chat . La novità è stata individuata nella versione beta 2.25.21.14 dell'app per Android, disponibile su Google Play. Si tratta di uno strumento che mira a migliorare la gestione dei contenuti importanti all'interno di conversazioni sempre più dense e frammentate.

I promemoria per i messaggi su WhatsApp

Il nuovo sistema di promemoria è al momento accessibile attraverso il menu delle opzioni di un singolo messaggio. Alcuni tester selezionati hanno già la possibilità di attivarlo, con una gamma di intervalli predefiniti: due ore, otto ore o un giorno. È anche possibile impostare una data e un orario personalizzati, utile per pianificare risposte o azioni legate a scadenze precise.

Le schermate dedicate ai promemoria per i messaggi WhatsApp (fonte: wabetainfo)

Una volta attivato il promemoria, sull'interfaccia del messaggio compare una piccola icona a forma di campana, che segnala in modo discreto la presenza dell'avviso. Quando arriva il momento previsto, l'app invia una notifica che include il testo completo del messaggio originale, un'anteprima se si tratta di contenuti multimediali (immagini, video o GIF) e l'indicazione della chat da cui proviene. Questo consente di contestualizzare subito il messaggio, evitando confusioni o ritardi nella risposta.

Un aspetto rilevante è che l'intero sistema funziona localmente sul dispositivo. I promemoria non vengono condivisi con gli altri partecipanti alla chat e non lasciano tracce sui server di WhatsApp. Questo significa che la gestione dei promemoria rimane privata e invisibile agli altri, offrendo un livello di discrezione utile sia per motivi personali sia professionali.

La funzione si rivela particolarmente adatta a contesti in cui la gestione delle informazioni avviene direttamente all'interno delle conversazioni. Può trattarsi di messaggi contenenti richieste da parte di colleghi, appunti su appuntamenti o promemoria legati alla vita quotidiana. Il mix tra opzioni rapide e programmazione personalizzata permette di adattare l'uso dei promemoria alle abitudini di ciascuno, contribuendo a migliorare l'organizzazione senza dover ricorrere ad app esterne.

Attualmente, la funzione è in fase di distribuzione per alcuni utenti della versione beta di WhatsApp per Android e dovrebbe essere estesa progressivamente nelle prossime settimane. A voi piacerebbe se venisse inclusa nella versione stabile dell'app? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto WhatsApp inizia a testare le pubblicità su iPhone.