Halo Infinite lancia Operation Halloween con un trailer che mostra la modalità survival e tre nuove mappe

All'indomani dell'annuncio sulle grandi novità che si prospettano per il futuro di Halo, con il passaggio a Unreal Engine 5 e la costituzione di Halo Studios , continua comunque il supporto per Halo Infinite e il nuovo update è Operation Halloween, disponibile da oggi fino al 5 novembre .

Come da tradizione, Halo Infinite si veste a festa per l'arrivo di Halloween, e lo fa con una serie di caratterizzazioni ovviamente inquietanti, a tema con l'atmosfera generale della ricorrenza, grazie al lancio di Operation Halloween , un'altra delle operazioni previste all'interno del multiplayer del gioco che introduce la modalità Survive the Undead e tre mappe a tema .

Halo Infinite in versione horror

Tutto ruota attorno alla modalità Survive the Undead, che introduce elementi horror all'interno di Halo Infinite, con la necessità di sopravvivere all'attacco dei morti viventi in ondate progressive, sullo stile della modalità Zombie di Call of Duty.

I collegamenti tra i due titoli emergono chiaramente in una nuova mappa, Night of the Undead, che si basa proprio su una ricostruzione di Nacht Der Untoten di Call of Duty Zombies, trasferita all'interno di Halo Infinite.

Le altre due mappe, costruite in collaborazione con The Forge Falcons, autori anche della modalità Helljumpers, sono Countdown of the Dead, un remix di Countdown da Halo: Reach, e Installation of the Dead, ambientata in una installazione dei Precursori.

Oltre a queste, c'è un Pass Evento con 20 tier divisi in due livelli, incentrati su ricompense per gli Armor Core Mark VII e Chimera.