Halo Infinite: Helljumpers è la modalità in stile Helldivers in arrivo, vediamo trailer e data di uscita

C'è infine una data di uscita fissata per Helljumpers, la nuova modalità di Halo Infinite in stile Helldivers elaborata attraverso la Forgia del gioco, annunciata con un nuovo trailer del gameplay che mostra alcune sequenze tratte da questa particolare opzione.

Come è stato riferito in precedenza, Helljumpers è sviluppato da The Forge Falcons, un team di modder e appassionati che ha lavorato a lungo sulla Forgia di Halo Infinite per elaborare quella che sembra quasi una modalità ufficiale del gioco, ma è stata interamente costruita attraverso gli strumenti messi a disposizione da 343 Industries per la community.

La modalità sarà disponibile dal 25 ottobre, e sembra davvero riprendere lo stile tipico di ODST, inserendo la meccanica PvE che ultimamente è stata rilanciata alla grande da Helldivers 2 nel sandbox di Halo Infinite, proponendo un'esperienza di gioco molto particolare.