Palworld ha "assolutamente conquistato" la Cina, dice il team PocketPair

Palworld sembra aver raggiunto una notevole notorietà in Cina, dove al momento si trova un'ampia fetta della community legata al gioco, in base a quanto riferito dal community manager del team PocketPair, John "Bucky" Buckley, il quale ha affermato che il gioco ha "assolutamente conquistato" il territorio.

Nonostante sia ancora in accesso anticipato, e dunque non ancora del tutto completo, Palworld ha già superato i 25 milioni di giocatori, ma i dati in questione sono aggiornati allo scorso marzo, dunque sicuramente la quantità è ora ancora maggiore, nonostante si tratti già di un traguardo impressionante.

In una recente intervista pubblicata da GameRant, il community manager Bucky ha spiegato che il team è rimasto impressionato dalla risposta del pubblico in Cina: "Ci ha sconvolto sulle prime, ma la maggior parte dei nostri utenti ora è in tale area, il gioco ha assolutamente conquistato la Cina", ha spiegato.