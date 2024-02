Palworld: 25 milioni di giocatori in un mese, i nuovi dati ufficiali fanno spavento

Pocketpair ha svelato i nuovi dati ufficiali di Palworld: 25 milioni di giocatori nel giro di un mese. Di questi, 15 milioni sono su Steam, quindi si parla di copie vendute, mentre i restanti dieci sono su Xbox, quindi vanno divisi tra abbonati a Game Pass e copie vendute.

I dati Xbox non sono stati purtroppo esplosi, quindi non è possibile determinare la percentuale di venduto.

Pocketpair ha anche sottolineato come i giudizi delle recensioni su Steam siano in media "Molto positivi" (91% al momento di scrivere questa notizia). Considerando che parliamo di un totale attuale di più di 261.000 recensioni, il dato è assolutamente eccellente.

Nel post in cui ha celebrato i numeri fatti da Palworld, Pocketpair ne ha anche approfittato per ribadire di essere al lavoro per la risoluzione di bug e per combattere i cheater.