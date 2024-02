Skull and Bones avrebbe accumulato meno di un milione di giocatori, prova gratuita compresa

Come sta andando Skull and Bones? Difficile dirlo senza avere accesso ai dati ufficiali, ma una nuova indiscrezione raccolta da Insider Gaming, il sito gestito da Tom Henderson, parla di meno di un milione di giocatori complessivi per l'"AAAA" di Ubisoft, che comprenderebbero anche i numeri fatti dalla prova gratuita di otto ore offerta da Ubisoft.

Più precisamente, Skull and Bones sarebbe stato giocato da 850.000 giocatori, con i rimasti nei server che risulterebbero decisamente coinvolti dall'esperienza, visto che giocherebbero in media tre-quattro ore al giorno. Attualmente è impossibile sapere quanti giocatori della prova gratuita si convertiranno in paganti. Probabilmente ne sapremo di più dal prossimo resoconto finanziario di Ubisoft, che dovrebbe arrivare a maggio 2024.