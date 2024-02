The Boys, Stagione 4: annunciata la data di uscita dei nuovi episodi della serie Amazon Prime Video

Oggi Prime Video, il servizio di streaming di film e serie TV di Amazon, ha svelato la data di uscita della quarta stagione di The Boys. Sarà disponibile per tutti gli abbonati al Prime a partire dal 13 giugno 2024. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo artwork ufficiale che immortala Patriota e Victoria Neuman.

In questa data saranno disponibili i primi tre episodi, seguiti da un nuova puntata ogni settimana, con il finale di stagione in programma per il 18 luglio, per un totale di otto episodi.