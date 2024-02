Dragon's Dogma 2: un trailer mostra la potenza del Guerriero 'avanzato'

Continuano i trailer di Dragon's Dogma 2 dedicati alle varie classi del gioco. Questa volta il protagonista è il Guerriero avanzato e la sua potenza distruttiva con armi a due mani.

Abbiamo usato il termine "avanzato" per distinguere questa vocazione dall'altro "Guerriero" (armato con spada e scudo) presentato tempo fa, in quanto sono due classi differenti. Nella versione inglese, infatti le due vocazioni si chiamano "Fighter" e "Warrior", mentre il sito ufficiale in italiano le identifica entrambe come "Guerriero", probabilmente a causa di uno sbadato errore di traduzione che speriamo di non vedere anche nel gioco finale.

Questa classe può impugnare armi a due mani di grande stazza come spadoni e martelli ed eseguire dei potentissimi attacchi caricati, dall'esecuzione molto lenta, ma dalla potenza distruttiva, tanto da far vacillare persino un drago. Il suo repertorio di mosse include anche attacchi in spazzata, montanti e contrattacchi.